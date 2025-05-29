Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruylaHâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) seçilen dört yeni üyenin atamasını duyurdu. Bakan Tunç, yeni üyelerin adaletin tecellisi için önemli çalışmalara imza atacağına inandığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yeni üyelerin atandığını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Tunç, yeni HSK üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, “Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum,” dedi. Tunç, yeni üyelerin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancını vurguladı.

Bakan Tunç, atamaların yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni ederek, HSK’nın yeni üyelerinin Türkiye’nin yargı sistemini daha da güçlendireceğine olan güvenini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla HSK üyeliklerine seçilen ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan isimler şöyle oldu:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür.