TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.SAKARYA (İGFA) - AK Parti Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Sakarya temasları kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı makamında ziyaret etti.

52. Milli Savunma Bakanı ve 29. Genelkurmay Başkanı olan Akar, Başkan Alemdar’la Sakarya’nın geleceğini ve Türkiye Yüzyılı için hazırlanan projeleri görüştü. Görüşmede ayrıca AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel yer aldı.

Milletvekili Akar, Başkan Alemdar’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini tebrik ederek, Sakarya için hayırlı hizmetlere vesile olma temennisini paylaştı ve şehrin potansiyeli ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Başkan Alemdar, nazik ziyaretleri için Akar’a teşekkür ederek, “Yaptığınız nazik ziyaret ve şehrimize ifade ettiğiniz güzel temenniler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel işlerle dolu bir dönemi hep birlikte geçireceğiz. Sakarya’yı Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.