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Adayların açıklanmasından sonra birçok aday adayı açıklamalarda bulundu. Bunların içerisinde en duygulu açıklamayı ise İbrahim Gürdal yaparak Aydın halkının ve CHP’lilerin gönlünü bir kez daha fed etmiş oldu.

İbrahim Gürdal’ın sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşım şu şekilde yer aldı:

Kıymetli Efeler halkı;

Sizlerle birlikte Sevgi dolu, Saygı dolu, Samimi, Gerçek, vefalı bir aday adaylığı süreci yaşadık…

İnanılmaz güzel anlar deneyimledik…

Süreç dün akşam itibariyle bitti

Başaramadık…

Hayatım boyunca ilk kez yenilmedim.

Defalarca hayal kırıklığı yaşadım.

Elbette ki bunların muhasebesini zamanı geldiğinde yapacağız. Ama şimdi değil…

Şimdi kenetlenme zamanı…

Şimdi birlik olma zamanı…

Büyükşehir’i kumpas uzmanlarına, jeotermal sevicilerine bırakmaya niyetimiz yok.

Efeleri; koltukları dik tutup kemerleri bağlayıp düşüşe geçen, vatandaşını iliğine kadar sömüren namussuzların, hırsızların inisiyatifine bırakmaya niyetimiz yok.

Bu şehri kaba kuvvete, mafyatik kararmış zihniyetlere bırakmayacağız.

Çalışacağız… Kazanacağız… Birlikte başaracağız…

31 Mart akşamı, birbirimize sarılarak sevinç gözyaşları dökeceğiz.

Ve hep birlikte haykıracağız…

SEVGİ KAZANDI… SEVGİ KAZANDI…



Haber: Ömür Yapıcı

