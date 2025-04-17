İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen İhracat Destekleri Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı'nda değişiklik yapıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihracatçı firmaların yurt içi ve yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan destekleri yeniden yapılandırıldı. Yurt içi fuarlara katılım için azami destek tutarı 303 bin 563 TL, yurt içi prestijli fuarlar için ise 1 milyon TL olarak belirlendi. Ancak destek miktarı, yapılan harcamaların yarısını aşamayacak.

Ayrıca, 1 Ocak 2026’dan itibaren başlayacak fuarlara uygulanacak değişiklikler, fuar destek limitlerini ve koşullarını kapsıyor. Söz konusu değişiklik kararına göre bu tarihten önce başlayan fuarlara ise mevcut hükümler geçerli olacak.