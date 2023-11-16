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Kolay İK, insan kaynakları süreçlerini yöneticiler, çalışanlar, İK profesyonelleri ve adayları ile üniversite öğrencileri için daha etkin hale getirmeye katkı sağlayacak eğitimleri içeren Kolay Akademi platformunu yayına aldı.İSTANBUL (İGFA) - Günümüz iş dünyasında kurum kültürünün ve stratejisinin temelini oluşturan insan kaynakları, yalnızca bir departman olmanın ötesine geçip tüm çalışanların içinde olduğu yapıya dönüştü.

İnsan kaynakları platformu Kolay İK, bu sürecin yöneticiler, çalışanlar, İK profesyonelleri ve adayları ile üniversite öğrencileri için daha etkin hale gelmesine katkı sağlayacak eğitimleri içeren Kolay Akademi platformunu yayına aldı.

Kolay Akademi hakkında bilgi veren Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Dijitalleşme ile birlikte iş yapış şekillerinin değişmesi insan kaynaklarını da dönüştürmeye başlamıştı. Ancak özellikle pandemi sürecinde asıl büyük ve hızlı değişimi gördük. Uzaktan veya hibrit çalışma ile birlikte bir taraftan çalışanların şirkete olan bağlılığını sağlamak, aidiyet duygusunu artırmak gibi konular önem kazanırken diğer taraftan performans değerlendirmeden izinlere uzanan süreçler de dijital ortamda, uzaktan çözülmeye başlandı. Biz bu noktada Kolay İK çatısı altında hayata geçirdiğimiz Kolay Akademi ile tüm İK süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayacak yasaların ve mevzuatların bilinmesine, güncel trendlere uygun stratejilerin öğrenilmesine ve şirketlerin gelişimine katkı sağlayacak eğitimlere kolay bir şekilde ulaşılmasına katkı sağlamayı hedefledik. Dolayısıyla Kolay Akademi sadece insan kaynakları profesyonelleri için değil İK ile yolu kesişen tüm yöneticiler, çalışanlar ve öğrenciler için değerli bilgiler içeren bir eğitim platformu” diye konuştu.

TÜM EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Kolay Akademi’de şu anda “A’dan Z’ye Performans Değerlendirme”, “İK'yı Sıfırdan Yönetmek ve Dijitalleştirmek” ve “Bilmeniz Gereken İK Terimleri” olmak üzere üç adetücretsiz ve herkese açık eğitim bulunuyor. Yakın zamanda da “İş Hukuku”, “Bağlayan Liderlik” ve “Profesyoneller İçin Hitabet” eğitimleri platforma eklenecek. Yeni eklenecek eğitimlerden Kolay İK kullanıcıları ve üniversite öğrencileri ücretsiz, diğer kullanıcılar ise belirli bir ücret karşılığında yararlanabilecek. Eğitimini başarıyla tamamlayanlar bitirme sertifikası almaya hak kazanacak. Kolay Akademi’de ayrıca İK Kütüphanesi, makaleler ve indirilebilir e-kitaplar gibi zengin bir içerik de sunuluyor. Kolay İK’nın deneyimli ekibi tarafından hazırlanan platforma, önümüzdeki dönemde de yeni eğitim ve içerikler eklenmeye devam edilecek.