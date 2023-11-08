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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü kutladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımda, “3 yıl önce Karabağ'da destan yazarak şanlı bir zafer kazanan dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyorum. Karabağ'ın özgürlük mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla yâd ediyorum. Tek millet iki devlet şiarıyla perçinlediğimiz güçlü kardeşliğimiz, asırlara meydan okumaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.