Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Türkiye'de planlı sezaryenin yasaklandığı iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Ülkemizde planlı sezaryenin yasaklandığı iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, 19 Nisan 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında özel hastaneler bulunmamakta olup, özel hastanelerin usul ve esasları farklı mevzuat ile düzenlendiği kaydedildi.

Bu kapsamda planlı sezaryen yapılamayacağına dair hüküm tıp merkezleri için geçerli olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu hüküm tıbbi ve bilimsel gerekçelere dayanmakta olup, geçmiş yönetmeliklerde de yer almıştır. Ayrıca normal doğum eyleminin seyri sırasında gelişen acil sezaryen endikasyonu bu hükmün kapsamı dışındadır. Sağlık Bakanlığının özel hastanelerde planlı sezaryenin yasakladığına dair iddiaların gerçeklikle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialar itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.