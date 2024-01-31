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İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, ambalajları, hijyen koşulları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri inceledi. Ürünlerin raflarda yazan etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Gerçekleşen denetimlerde et ve süt ürünlerine öncelik verildi. Denetimler sırasında kusurlu olduğu tespit edilen ürünler raflardan toplatılarak işletmeler ile ilgili tutanak tutuldu ve ürünlerin imha edilmesi sağlandı. Zabıta ekipleri denetimler boyunca temel gıda ve ihtiyaç malzemesi ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanı sıra gramaj ve hijyen kontrolleri de gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin denetimlerinden duydukları memnuniyetleri dile getiren vatandaşlar planlı şekilde denetimlerin sürmesini istediler.

"Vatandaşlarımızın da Esnafımızın da yanındayız"

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Vatandaşlarımızın haklarının ve sağlıklarının korunması öncelikli görevimiz. Bu doğrultuda zabıta ekiplerimiz sürekli sahada olarak rutin bir şekilde denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Yapılan denetimlerle fiyat etiketi ve kasada olan fiyat karşılaştırılması, ürünün son kullanım tarihinin geçip geçmediği, ürünlerin saklama koşulları ve gramajları gibi pek çok unsur kontrol edildi. Zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sürekli sahada olmaya devam edecekler. İncirliova’da ne vatandaşlarımızın mağdur edilmesine ne de misafirperverliğiyle, dürüstlüğüyle, hak ve hukuk konusundaki titizliğiyle bilinen esnafımızın adının kötüye çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız da alışveriş yaparken satın alacakları ürünlerin son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeliler. Aksi bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız durumu zabıta birimize bildirebilirler.” ifadelerini kullandı.