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Bugüne kadar mahalle için yolların neredeyse tamamının yenilendiğini ve istinat duvarları ile Işıkların güvenli bir hale kavuşturulduğunu dile getiren Muhtar Karabulut, mahalle sakinlerinin de hizmetlerden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karabulut; "Mahallemize bugüne kadar yapmış olduğu istinat duvarları, parke taşı yollar, ışıklandırma gibi kalıcı bir çok hizmetlerle birlikte, sık sık gönderdiği ekipler ile yapılan kapsamlı temizlikten dolayı Nazilli Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan’a, değerli ekip arkadaşlarına, Temizlik İşleri Müdürlüğümüze şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" sözlerini kaydetti.