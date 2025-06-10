Türk Telekom, AKM’de 5G destekli VR teknolojisiyle sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor; geç kalan izleyiciler, opera salonundaki gösterilerin ilk perdesini sanal gerçeklikte izleyebiliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, kültür-sanat alanında çığır açan bir yeniliğe imza attı.

Türkiye’nin en prestijli kültür-sanat merkezlerinden Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) ana destekçi olarak yer alan Türk Telekom, 5G teknolojisiyle geliştirdiği VR deneyim alanıyla sanatseverlerin etkinliklere kesintisiz katılımını sağlıyor.

AKM Türk Telekom Lounge’da kurulan sistem, Türk Telekom Opera Salonu’ndaki gösterilerin ilk perdesini kaçıran izleyicilere, 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla VR gözlükleri üzerinden performansı salondaymış gibi izleme imkânı sunuyor.

İzleyiciler, ilk perdeyi sanal ortamda takip ettikten sonra ikinci perdeye fiziksel olarak katılabiliyor.

“SANATI 5G İLE GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken, 5G’yi kültür-sanat gibi hayatın kalbine dokunan alanlarda kullanıyoruz. AKM’de sunduğumuz bu uygulama, geç kalan sanatseverlerin gösteriden kopmamasını sağlıyor ve teknolojinin insan hayatına katkısını ortaya koyuyor. Daha önce Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası konserini 5G ile İstanbul’daki AKM’den canlı izletmiştik. Şimdi ise AKM Opera Salonu’ndaki tüm etkinliklerde bu yenilikçi teknolojiyi sunuyoruz” dedi.