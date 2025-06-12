TCDD tarafından tasarlanan “Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi” kapsamında, TCDD ile Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığı şirketi Körfez Ulaştırma arasında projenin uygulanmasına yönelik iş birliği başlatıldı.BATMAN (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından geliştirilen ve Körfez Ulaştırma’nın desteklediği “Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi”, demiryolu güvenliği konusunda bilinç oluşturmaya devam ediyor. Diyarbakır, Bismil ve Batman demiryolu hattı çevresindeki 12 ilkokulda 10.000 öğrenciye ulaşmayı amaçlayan projenin lansmanı, 12 Haziran’da Batman Adem İlkkılıç İlkokulu’nda yapıldı. Etkinlik, Uluslararası Hemzemin Geçit Farkındalık Günü (ILCAD) kapsamında düzenlendi.

Lansmana Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, TCDD Eğitim Dairesi Başkanı Cüneyt Türkkuşu, Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Özen Şener, Tüpraş Batman Rafinerisi Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz ve Tüpraş Kurumsal İletişim Direktörü Çiler Teber katıldı.

“KAZALARI EN AZA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

TCDD Eğitim Dairesi Başkanı Cüneyt Türkkuşu, hemzemin geçitlerdeki kazaların önlenmesi için farkındalığın önemine vurgu yaptı: “Karayolu ile demiryolunun kesiştiği hemzemin geçitlerde kurallara uymayan sürücü ve yayalar, üzücü kazalara neden olabiliyor. 2022’de başlattığımız bu projeyle, demiryoluna yakın okullarda farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin trenlere olan sevgisi bizi mutlu ediyor. Hemzemin geçitlerimizi teknik olarak iyileştirirken, bu tür eğitimlerle kazaları en aza indirmeyi ve çocuklarımıza sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçlıyoruz.”

“EMNİYET ORTAK SORUMLULUĞUMUZ”

Körfez Ulaştırma Genel Müdürü Özen Şener, demiryolu emniyetinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti: “Türkiye’nin ilk özel demiryolu işletmecisi olarak, emniyet ve güvenliği her zaman önceliğimiz görüyoruz. TCDD ile iş birliği kapsamında sponsor olduğumuz bu projeyle, 10.000 öğrenciye ulaşarak hemzemin geçitlerde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız, bu eğitimlerle sadece kendileri değil, aileleri ve çevreleri için de bilinç oluşturacak. Erken yaşta kazanılan bu farkındalık, güvenli bir ulaşım kültürünün temelini atacak.”

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ise projenin Batman için önemine dikkat çekti: “Şehrimizin içinden geçen 14 kilometrelik demiryolu hattının güvenli kullanımı için farkındalık oluşturmalıyız. Çocuklarımız, bu projede gönüllü elçilerimiz olacak. Adem İlkkılıç İlkokulu’nda başlayan projeyi tüm ilimize yaygınlaştıracağız.”

OYUNLARLA VE ŞARKILARLA EĞİTİM

Proje kapsamında, hemzemin geçitlerden güvenli geçiş kuralları, demiryolu güvenliği ve trafik kuralları, oyunlar ve şarkılar eşliğinde öğretiliyor.

Etkinlikte, yere çizilen hemzemin geçit görseli üzerinde bazı öğrenciler tren, bazıları ise otomobil maskesi takarak emniyet kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrendi.

Her öğrenciye, kalemlik, boyama kitabı, kuru boya, rozet, silgi ve maskeden oluşan özel bir eğitim seti hediye edildi.