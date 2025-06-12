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Kaza sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Bilal Veysel S.’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Düzce’de ters yönden gelen otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Cedidiye Mahallesi’nde, Bolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Tahsin T.’nin kullandığı 14 AU 858 plakalı otomobil, caddeye ters yönden girerek Bilal Veysel S.’nin kullandığı 81 ADV 296 plakalı motosiklete çarptı.

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