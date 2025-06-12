Tekstil sektöründe çevresel farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Lenzing Buluşmaları 3. yılında bir kez daha Bursa’da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Ağaç bazlı özel elyafların önde gelen küresel üreticisi Lenzing Group, tekstil sektöründe çevresel farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Lenzing Buluşmaları 3. yılında bir kez daha Bursa’da gerçekleştirdi.

Sheraton Bursa Hotel Otel’de yapılan Lenzing Buluşmaları, tekstil sektörünün kalbinin attığı Bursa’da, yerel üreticiler ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Buluşmalarda, üreticiler sektördeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunurken, Lenzing’in ürettiği selülozik elyaflar ve markanın küresel çaptaki inovasyonları hakkında bilgi sahibi oldu. Sektörde çevreye duyarlı üretim süreçleri konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen Lenzing, toplantılarda fark yaratan ürün ve uygulamalarını sektör temsilcileriyle paylaştı.

Üreticiler ve tedarikçiler, buluşmalar sayesinde Lenzing’in elyafları ile üretilen ürünleri yakından deneyimleme fırsatı da buldu.

SEKTÖRE DEĞER KATAN UYGULAMALAR İLGİ GÖRÜYOR

Lenzing’in tekstil sektörünün oyuncularını bir araya getirdiği “Lenzing Buluşmaları” ilk kez 2023 yılında başlamıştı. Daha önce Brezilya, Meksika ve Portekiz’de gerçekleştirilen buluşmalar, bu yıl içinde Mısır’daki tekstil üreticileriyle de buluşmuştu.

Tekstil sektöründe çevreye duyarlı üretim süreçlerine olan ilginin artmasıyla Lenzing Buluşmaları, yıl boyunca endüstriye değer katan uygulamalarla Türkiye ve dünyanın farklı şehirlerde gerçekleştirilmeye devam edeceği öğrenildi.