Beylikdüzü Belediyesi, bünyesinde bulunan Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kuru gıdadan bakliyata, sebze ve meyveden süt ürünlerine kadar çeşitli malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkının hayatına dokunan hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye bünyesinde bulunan Gıda Bankası; kuru gıdadan bakliyata, sebze meyveden süt ürünlerine kadar çeşitli malzemeleri ve Yaşam Bahçesi’nde hasat edilen ürünleriburadan ihtiyaç sahiplerineulaştırıyor.Sosyal incelemeler sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Gıda Bankası’na gelerek alışverişlerini yapabiliyor.

Türkiye’de ekonomik krizin arttığı ortamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İlçedeki dayanışma ruhunu güçlendirerek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Gerek ayni yardımlar gerek Yaşam Bahçesi’nde hasat ettiğimiz ürünlerle kendi kendine yetebilen bir belediye olarak komşularımızla dayanışmayı sürdürüyoruz. Veren elin alan eli görmediği bir sitemi kurgulayarak oluşturduğumuz bu dayanışma ağıyla Beylikdüzü’nde ihtiyaç sahibi komşularımızın yardımına koşmaya, onları yalnız bırakmamaya devam edeceğiz” diye konuştu.