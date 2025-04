İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek nisan ayının oyunları arasında Erkan Can ve Güven Kıraç ile Alevli Günler, Ozan Güven ve Başak Daşman ile Konuşmamız Lazım ve Hakan Gerçek’in tek kişilik oyunu Van Gogh öne çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) nisan ayında da iddialı oyunlarla perdelerini açıyor. Bu ay Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri “İçimizdeki Şeytan”, Onur Erbilen’in başarılı rejisi ve Lütfi Can Bulut’un adından söz ettiren performansıyla ilk kez Beylikdüzü’nde izleyicisiyle buluşuyor. Ozan Güven’in bu sezon sahneye koyduğu “Konuşmamız Lazım” ve ödüllü oyuncu Hakan Gerçek’in 2009’dan beri ayakta alkışlanan oyunu “Van Gogh” da BAKSM’de ilk kez sahnelenecek. Yıldıray Şahinler’in yönettiği; Erkan Can, GüvenKıraç, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin’in kapalı gişe oynanan oyunları “AlevliGünler” ise bu sezon üçüncü kez Beylikdüzü sahnesinde olacak.

ÇOCUKLAR İÇİNHER PAZAR BİR ÜCRETSİZ OYUN

Bu ay da çocuklar unutulmadı. BAKSM’de her hafta sonu olduğu gibi çocuklara özel birer oyun var ve pazar günleri oyunlar ücretsiz. Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu’nun sahnelediği bu oyunlardan “Ballı Eller” 13 Nisan’da, “Beylikistan Krallığı” 20 Nisan’da, “Karagöz Hacivat” 27 Nisan’da izlenebilir. Büyükler için ise Arthur Miller’ın kaleme aldığı tiyatro klasiği “Cadı Kazanı” 20 Nisan Pazar günü ücretsiz izlenebilecek.

DOĞU DEMİRKOL, MESUT SÜRE VE ÇİMEN SHOW’LA MİZAH

Stand-up gösteriler ve komedi şovları da nisan ayının programında yer alıyor. Doğu Demirkol’un tek kişilik gösterisi 12 Nisan’da, Mesut Süre’nin “Meksika Açmazı” 26 Nisan’da, Cem İşçiler ve Fazlı Polat’ın YouTube’dan izlenemeyecek olan “Çimen Show”u ise 30 Nisan’da BAKSM’de kahkahalarla gülmeye çağırıyor.

HALK MÜZİĞİNİN ÖZGÜN İSMİ CEM ERDOST İLERİ DE BAKSM’DE

Bu ayın programında dört konser müzikseverlerle buluşacak. 13 Nisan’da YeşilkentKorosu’nuntakdimiyleAvni Anıl’ın ölümsüz eserleri, 15 Nisan’da İbrahim Şirin Korosu’nun Klasik Türk Müziği konseri TSM sevenler için tekrar BAKSM’de olacak. 22 Nisan’da genç kuşağın en önemli müzisyenlerinden Cem Erdost İleri’nin AşıkMahzuni Şerif’e özgün bir yorum kattığı konseri ve 27 Nisan’da Beylikdüzü Çağdaş Yaşam Korosu’ndan Mahzuni türküleri dinlenebilir.