İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Teknoloji Grubu iştiraki İSTTELKOM AŞ, kamu kurumlarının dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve modern bilişim altyapısına hibrit bulut çözümleri sunmak için Istcloud projesini hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kamu ve özel sektör kuruluşlarına geniş yelpazede güçlü fiber altyapı, hibrit bulut altyapısı ve IoT platform çözümleri sunan İBB Veri Merkezi’nin kapasitesi son beş yılda on kat artırılarak 300 TB’dan 3 PTB’a ulaştı.

Hibrit bulut altyapısına geçiş sürecinde Bulutistan ile ortak çalışmalar yürütülürken, yenilikçi çözümler artırılacak. Sanal veri merkezi altyapısına dayanan bu yenilikler, İstanbul genelinde kamu hizmetlerinde dijitalleşme yolunda çağdaş ve güçlü bir altyapı sunuyor.

İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan İBB İştirakler Teknoloji Grubu Başkanı Erol Özgüner, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için teknolojik altyapımızı sürekli güçlendiriyor ve yenilikçi çözümleri hayata geçiriyoruz. Istcloud projesi, kamu kurumlarının bulut veri merkezi ihtiyaçlarına stratejik çözüm sunarken, veri güvenliğinden operasyonel esnekliğe kadar birçok alanda önemli fark yaratacak. Bu proje, kamu kurumlarımızın dijital dönüşümüne katkı sunmanın yanı sıra, İstanbul’un akıllı şehir altyapısını daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek, veri güvenliğine dikkat çekerek, Bulutistan ile gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde paydaş kurumlarımız ve vatandaşlarımıza sundukları hizmetlerin kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk ise, iş birliklerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait dijital altyapının daha güvenilir, esnek ve verimli bir yapıya dönüşmesini hızlandıracağını kaydetti.