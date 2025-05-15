Tarım ve Orman Bakanlığı TAKE Projesi ile işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulayarak stratejik ürünlerin üretiminde kullanılmasını, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagiller ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesini sağlıyor.İZMİR (İGFA) - TAKE Projesi İzmir tarımında da 2021'den bu yana bitkisel üretimin artırılması amacıyla yürütülüyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından bu sene uygulanan çalışma ile silajlık mısır üretimine alternatif olarak 23 bin 25 kg Sorgum Sudan Otu Tohumu üreticilere dağıtıldı.

Yüzde 50 Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile dağıtılan tohumlarla 5.500 dekar alan daha tarımsal üretime kazandırılacak.

Besin değeri zengin, yüksek verimli ve süt verimi için önemli bileşenler içeren sorgum sudan otu, sorgum ve sudan otlarının melezlenmesiyle elde edilen önemli bir yem bitkisi. Bitki aynı zamanda kuraklığa dayanıklı yapısı sayesinde su isteği fazla olan yem bitkisi ürünlerine önemli bir alternatif oluşturuyor.