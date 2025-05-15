İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’ne sahipsiz köpeklerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçla bırakıldığını iddia etti. Hürriyet, İzmit Belediyesi’ne yönelik asılsız suçlamaları reddederek, iş birliği çağrısı yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’ne sahipsiz köpeklerin bırakıldığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada hedef alınmasına tepki gösterdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir aracın gece saatlerinde köpekleri köy yoluna bıraktığının muhtar tarafından paylaşılan görüntülerle ortaya çıktığını belirtti. Plakası net görülen araçla ilgili hiçbir yetkilinin açıklama yapmamasını eleştiren Hürriyet, “Yavru ve yaralı hayvanların da bulunduğu bu sorumsuz uygulama sessizce geçiştiriliyor” dedi.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin sahipsiz hayvanlar için yıllardır vicdanlı bir mücadele verdiğini, barınak yapımı için bürokratik engellerle karşılaştığını vurguladı. “Sahipsiz hayvanların yaşam hakkını korurken, başka kurumların sorumsuz davranışlarına sessiz kalmamız beklenemez” diyen Hürriyet, asılsız iddiaları reddetti.

Başkan Hürriyet, kamuoyunu doğru bilgilendirme gereğiyle bu açıklamayı yaptıklarını ifade ederek, “Sahipsiz hayvanlar üzerinden algı yaratmak yerine, kalıcı ve insani çözümler için tüm kurumları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

İzmit Belediyesi, sahipsiz hayvan sorununa yönelik iş birliği çağrısını yineledi.