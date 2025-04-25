Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, Marmara Denizi'nde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından il genelindeki tüm eğitim birimleriyle eğitim kurumlarının güvenliğini denetlemek ve vatandaşlara destek olmak için sahaya indi. Okul bahçeleri vatandaşlara açılırken, meslek liseleri yemek üretiminde aktif rol aldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ve M. Bilal Macit beraberlerinde genel müdürlük yetkilileri ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kent genelindeki eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin alan taramaları, teknik ekipler tarafından başlatıldı.

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen incelemeler, eğitim yapılarında sürdürülen izleme ve değerlendirme sürecinin devamı niteliğini taşıyor. Uzman ekiplerin sahadaki incelemeleri, planlı ve önleyici bir yaklaşımla yürütülüyor.

OKUL BAHÇELERİ AÇILDI, DESTEK EKİPLERİ SAHADA

Öte yandan, İstanbul'daki tüm okul bahçeleri, güvenli alan ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

İlçe millî eğitim müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen saha organizasyonları kapsamında, yaklaşık 50 bin kişi okul bahçelerinde barınma, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkânı buldu. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sıcak çorba ve içecek ikramı yapılan alanlarda düzenli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre deprem sonrası süreçte meslek liseleri, üretim ve lojistik altyapılarıyla kritik rol üstlendi. Gıda teknolojileri alanındaki liseler sıcak yemek, çorba ve simit üretiminde faaliyet gösteren okullar sahada aktif şekilde görev aldı. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler gönüllü olarak üretime katıldı, okul atölyeleri 24 saat esasına göre çalıştı.

Yaşanabilecek travmatik etkilerin önüne geçmek amacıyla rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri, özellikle çocuklar ve ailelerle birebir ilgilenmek üzere sahaya yönlendirildi.

Okullarda ve toplanma alanlarında görüşmeler sürdürülürken, İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz iletişim birimi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sahada ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara hızlı çözüm üretilmesi amacıyla 7/24 esasıyla çalışmaya devam ettiği öğrenildi.