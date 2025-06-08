İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ için 2 bin 500 yeni taksi plakasından ilk 150’si için 12 Haziran 2025’te ihale düzenliyor. Son teklif tarihi 11 Haziran 2025.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki taksi hizmetlerini güçlendirmek amacıyla ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ için 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis ediyor.

İlk etapta 150 plaka için ihale, 12 Haziran 2025’te Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde saat 10:00’da kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

Teklifler, 11 Haziran 2025 saat 12:00’ye kadar İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek.

İHALE DETAYLARI VE KATILIM ŞARTLARI

Her bir plaka için muhammen bedel 4 milyon 250 bin TL + KDV, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul’da ikametgâh belgesi, geçerli sürücü belgesi, adli sicil kaydı, geçici teminat makbuzu ve şartname satın alındığına dair makbuz gibi belgeleri sunmaları gerekiyor. İhaleye yalnızca bireysel başvurular kabul edilecek ve her katılımcı sadece bir plaka hakkı alabilecek. Şartname, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Telgraf, faks veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

29 YIL SINIRLI KULLANIM HAKKI

Yeni taksi plakaları, önceki dönemlerden farklı olarak 29 yıl sınırlı kullanım hakkına sahip olacak.

İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak taksiler, şehirdeki taksi hizmetlerinde çeşitliliği artırmayı hedefliyor.