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İşte son 16 tur eşleşmeleri şöyle:

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu İSTANBUL (İGFA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

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