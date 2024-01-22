Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli olduİSTANBUL (İGFA) - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

 İşte son 16 tur eşleşmeleri şöyle:

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Keşan Yıldızıspor ilk yarıyı 2. sırada tamamladı Keşan Yıldızıspor ilk yarıyı 2. sırada tamamladı

Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor

Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe