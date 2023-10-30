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Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 8.Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nin son gününde, yabancı şehir heyetleri, önce Perge antik kentini gezdi, ardından Antalya’nın tescilli lezzeti piyaz yapıp tadına baktı.ANTALYA (İGFA) - Uluslararası Kaleiçi OldTown Festivali için Antalya’da bulunan 26 ülkeden 40 şehrin heyetleri, son gününde Pamfilya’ya başkentlik yapan Perge antik kentini ziyaret etti.

Helenistik dönem boyunca eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirlerarasında gösterilen Perge büyük hayranlık uyandırırken konuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Gezinin ardından bu kez rota, Antalya’nın geleneksel lezzet ikilisi köfte ve piyazı denemekiçin Aksu ilçesinin merkezin çevrildi.

Restoranda, tezgahın başına İtalya’dan Amelia Belediye Başkanı Laura Pernezza geçti. Pernezza, önce eline maşayı alıp mangalda pişen köfteleri tek tek çevirdi ardından kendi piyazı hazırlamaya geçti. Tahin, limon suyu, sirke, tuz ve sarımsakla hazırlanan sosuyla coğrafi tescilli işareti de alan Antalya piyazının nasıl yapıldığını büyük bir dikkatle dinleyen Pernezza, kendi tabağına taratorunu dökmeyi de ihmal etmedi.

Almanya Heusenstamm Belediyesi’nden MonikaWolf, festvale 3’üncü kez katıldığını belirtirken daha önce denediği piyazı herkese önerdiğini söyledi. Dolu dolu bir festival yaşadıklarını belirten Wolf, “Çok güzeldi. Her zaman, her gün başka bir etkinlik vardı” dedi.