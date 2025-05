Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görev yapan personelinin fiziksel yeterliliklerini koruyarak görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak spor parkuru testi uyguluyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkez yerleşkesinde kurulan özel parkur alanında gerçekleştirilen bu testler, itfaiyecilerin mesleki dayanıklılıklarını ve fiziksel kapasitelerini ölçme açısından büyük önem taşıyor.

Parkur Testi ile Performans Değerlendirmesi

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi her yıl belirli dönemlerde yapılan spor parkuru testleri, yangın ve kurtarma operasyonlarında karşılaşılabilecek fiziksel zorluklarla mücadele edecek şekilde tasarlanıyor. Parkurda, koşu, ağırlık taşıma, engel geçişleri ve sürünme gibi çeşitli etaplar yer alıyor. Teste katılan itfaiye erleri, belirli süre aralıklarında bu parkuru tamamlayarak fiziksel performanslarını sergiliyor. Yapılan ölçümler sonucunda, hem bireysel gelişim takip ediliyor hem de ekip genelindeki kondisyon düzeyi analiz edilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda ek eğitim ve çalışma planları oluşturuluyor.

Boy-Kilo Ölçümleriyle Standardizasyonun Takibi

Spor testlerinin yanı sıra, göreve başlama sürecinde belirlenen boy-kilo oranlarının korunup korunmadığı da her yıl yapılan ölçümlerle denetleniyor. Bu kapsamda tüm itfaiye personelinin boy ve kilo değerleri yeniden kayda alınarak mevcut durum, başlangıç standartlarıyla karşılaştırılıyor. Ölçümlerde, belirlenen standartların dışında kalan personele yönelik bireysel bilgilendirme ve yönlendirme yapılarak, mesleki uygunluğun sürdürülmesi sağlanıyor.

Başkan Aras “Halkımızın Güvenliği İçin Sürekli Hazır Olmak Zorundayız”

Muğla’nın 13 ilçesi 574 mahallesinde 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için görevi başında olan itfaiye teşkilatının her zaman dinç ve formda olmaları gerektiğini söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras her yıl yapılan fiziki yeterlilik testlerinin sadece bir prosedür değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Başkan Aras; “Muğlamızda vatandaşlarımızın can, mal güvenliği yanında en değerli mirasımız ormanlarımız için de her zaman görevi başında olan itfaiye teşkilatımıza ayrı bir önem veriyoruz. Modern ve teknolojik araç gereç, yeni itfaiye hizmet binaları ile teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Aynı zamanda itfaiye personelimizin de vazifesini en iyi şekilde yapabilmesi, her zaman zinde ve güçlü olması için eğitimlerine ara vermeden devam ediyoruz. İtfaiye personelimizin görevini hakkıyla yapabilmesi için her zaman fiziksel olarak en iyi durumda olması gerekiyor. Bugüne kadar görevlerini layıkıyla yapan, bizleri gururlandıran itfaiye teşkilatımızın bundan sonra da Muğla halkı için tüm gücüyle çalışacağına yürekten inanıyorum” dedi.