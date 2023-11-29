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İYİ Parti aralarında Bursa'nın da olduğu 5 ilde 12 ilçe belediye başkanını daha açıkladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti, TBMM'deki haftalık grup toplantısını Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirdi.

Akşener'in partililere hitabı öncesinde Bursa, Adana, Sakarya, Aydın ve Edirne illerinde toplamda 12 ilçe belediyesinin belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Buna göre Bursa'da 4 ilçenin belediye başkan adaylarını netleştirdi. Orhangazi'de İsmail Kaya, Yenişehir'de Ercan Özel, Karacabey'de Fatih Karabatı, Keles'te ise İsmail Yeni ile İYİ belediyeciliği tanıştıracaklarını söyleyen Akşener, adayların ilçelere hayırlı olmasını diledi.

Başkan adaylarının ellerini kaldırarak kamuoyuna resmen duyurduğu iller arasında Adana'da Karahisarlı'ya Kemal Metin'i, Tufanbeyli'ye Recep Balı'yı, Sakarya Geyve'de Yusuf Baran'ı aday gösterdi.

Aydın'da Karacasu'ya Zeki İnal, Kuşadası'na Behçet Alp'i, Sultanhisar'a ise Cihan Demirel'i aday gösteren İYİ Parti, Edirne'de ise Uzunköprü'ye Ediz Martin'i, Meriç Subaşı'na Hüseyin Atılgan at