Bursa'da İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, uzun yıllardır Mudanyalılar için sıkıntı kaynağı olan ve bugüne kadar gezici istasyonla verilmeye çalışılan araç muayene hizmetinin kalıcılığı için ilgili ve yetkililere çağrıda bulundu.BURSA (İGFA) - Motorlu kara taşıtlarının periyodik muayenesinde yetkili firmanın belirli günlerde 'gezici istasyon' hizmetiyle geldiği ilçede, doluluk nedeniyle Mudanyalılara randevu verememesi araç sahiplerini mağdur ediyor.

Konuyu basın açıklamasıyla gündeme getiren İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, kısa süreli ilçeye gelen gezici istasyondan yoğunluk dolayısıyla randevu almayan Mudanyalıların, Gemlik, Kestel, Karacabey gibi ilçelere gitmek zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun hem zaman kaybı, hem de ekonomik külfete neden olduğunu belirten Erdönmez, Mudanyalıları bu mağduriyetten kurtaracak girişime Mudanya Belediyesi'nin öncü olmasını istedi.

SAYILARLA İHTİYACIN GEREKLİLİĞİNİ ANLATTI

110 bini aşan Mudanya'ya kalıcı bir Araç Muayene İstasyonunun acilen kazandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdönmez, bu konuda ilçedeki araç sayılarını da paylaşarak konunun önemine dikkati çekti. Mudanya'da 76'sı ağır vasıta kamyon ve tırın olduğunu ifade eden Erdönmez, Şoförler ve Otomobilciler Odası'na kayıtlı 450 üyenin bulunduğu ilçede, 2 bini aşkın traktör ve yaklaşık 40 bin özel aracın varlığını belirterek, yaz mevsiminde de gelenlerin hesaba katılması halinde Araç Muayene İstasyonu'na duyulan ihtiyacın daha da net anlaşılacağını söyledi.

MUDANYA BELEDİYESİ'NE GİRİŞİM ÇAĞRISI

İYİ Parti olarak Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'tan taleplerinin, Mudanya'ya kalıcı bir Araç Muayene İstasyonu kazandırmak için girişimde bulunması olduğunu söyleyen Erdönmez, yer önerisinde de bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

"Mudanya, mevcut sorunlar dolayısıyla vatandaşlar için yaşanabilir bir kent olma özelliğini her geçen gün kaybetmektedir. Kalıcı bir Muayene İstasyonu, ilçemizin önemli bir eksikliğini giderecek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracaktır. Bunun için özellikle Yörükali Mahallesi'nde Marmarabirlik Zeytin Tesisleri’nin yanındaki arazi veya Tepederbent sonrası Bursa istikametinde daha önce şantiye alanı olarak kullanılan bölge, bu istasyonun kurulması için uygun alanlar olarak değerlendirilebilir. Yapılacak bir araştırma ile mutlaka uygun bir alan bulunacağına inanıyoruz. Belediye Başkanı Sayın Deniz Dalgıç’ın bu konuda duyarlı davranarak gerekli adımları atacağına inanıyor ve bu çağrımızın dikkate alınmasını umuyoruz.".