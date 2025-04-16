İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili bürokratlarla birlikte ilçedeki yol ve kavşak düzenlemeleri için saha incelemesi yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Dr. Özgür Yalçınkaya ile birlikte ilçede yapılması planlanan yol ve kavşak düzenlemeleri için saha incelemesinde bulundu. İlgili bürokratların da katıldığı teknik gezide, trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı noktalardaki projeler yerinde değerlendirildi.

FORUM BORNOVA ÖNÜNE DÖNER KAVŞAK GELİYOR

İnceleme gezisinin ilk durağı, Ordinaryus Prof. Muhittin Erel Caddesi’nde Forum Bornova ile Bornova Anadolu Lisesi başta olmak üzere birçok okulun bulunduğu ve Mevlana Mahallesi’ne giriş sağlayan bölge oldu. Burada planlanan döner kavşak ve yol genişletme çalışmalarıyla, ticari alanlar ve okullar nedeniyle sıkışan trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

MEVLANA MAHALLESİ BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR

İncelemenin ikinci noktası ise aynı caddenin devamında Bornova Caddesi’ne bağlanan kısımdı. Mevcut yol ve kavşakta yapılacak genişletme çalışmaları ile Mevlana Mahallesi’nin arkasından çevre yoluna paralel ilerleyen yolun da daha işlevsel hale getirilmesi planlanıyor.

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖNÜNDE YENİ DÜZENLEME

Saha gezisinin son durağı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin önündeki kavşak oldu. Burada Ege Üniversitesi yetkilileri ile birlikte yapılan değerlendirmelerde, hastane bahçesi içinde kalan otoparkın küçültülerek yol genişletmesi yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

“YILLARDIR ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Bornova’nın her noktasında daha güvenli ve akıcı bir ulaşım için çalıştıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornovamız’da özellikle okul bölgelerinde ve ticaret akslarında sabah ve akşam saatlerinde ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yeni kavşak ve yol düzenlemeleriyle hem sürücülerimiz hem de yayalarımız için daha güvenli ve düzenli bir trafik akışı sağlayacağız. Aynı şekilde İzmir’in en yoğun hastanelerinden biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yıllardır çözülemeyen trafik sıkışıklığını, üniversitemizle iş birliği yaparak çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bu çalışma sadece araç trafiği için değil, ambulans ve acil hastalar için de hayati önem taşıyor" diye konuştu.