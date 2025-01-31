İzmir Bornova Belediyesi tarafından yarıyıl tatili boyunca düzenlenen eğlenceli ve öğretici aktiviteler çocukların keyifli bir tatil geçirmelerini sağladı. Sihirbazlık ve dans gösterilerinden yüz boyamaya kadar birçok renkli aktivitelerle dolu organizasyonlar ilçedeki farklı kültür merkezlerinde ücretsiz olarak sunuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova’da yarıyıl tatili için hazırlanan etkinlikler, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Naldöken Kültür Merkezi, Bornova Doğanlar Şapel Kültür Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi ve Altındağ STK Yerleşkesi’nin ev sahipliği yaptığı eğlencelere katılan minikler dans, yüz boyama, sihirbaz gösterisi, sosis balon ve mini buble show ile renkli bir gün geçirdi. Hazırlanan çeşitli oyunlarla da gönüllerince eğlendi. Etkinlik sonrası ise çocuklara süt ve kek ikramı yapıldı.

KALİTELİ ZAMAN GEÇİRECEKLERİ AKTİVİTELER

Tatil boyunca gerçekleştirdikleri farklı etkinliklerle çocuklara eğlenceli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini istedik. Kaliteli zaman geçirirken aynı zamanda sosyalleşecekleri aktivitelere yer verdik. Onların yaratıcılıklarını da geliştiren projelerle her zaman çocuklarımızın yanında olacağız” dedi.