Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin genel kurulu, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulu gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Ahmet Dereli’nin üstlendiği toplantıya Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katılarak esnafa destek mesajı verdi Başkan Eşki, Çamdibi’nin Bornova siyaseti açısından en güçlü ve en hareketli bölgelerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde 2 milyondan fazla esnafın ekonomik hayatın omurgasını oluşturduğunu ifade eden Başkan Eşki, “Esnaflarımızın ayakta kalması hepimizin en temel hedeflerinden biri. Ülkenin ekonomisini ayakta tutan bu gücün korunması için bizler de elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi.

Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Kaplan, genel kurula katılım sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye teşekkür etti.