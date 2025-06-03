İzmir'de Bornova Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda, Karaçam Mahallesi’nde hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının geri kazanımı için ileri teknolojilerle donatılmış bir tesis kurulmasına onay verildi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda önemli kararlar alındı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN STRATEJİK ADIM

Mecliste, mülkiyeti Bornova Belediyesi’ne ait Karaçam Mahallesi’ndeki yaklaşık 25 bin metrekarelik alanın ‘Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi’ kurulması amacıyla kiraya verilmesi kararı alındı. Başkan Ömer Eşki konuyla ilgili olarak, “Gönül ister ki her yere park, halı saha, havuz açalım. Ama Bornova’da böyle bir hizmet alanına ihtiyacımız var. Deprem gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kentsel dönüşüm temel zorunluluğumuz. Bornova’da ‘şurası değerli, burası değersiz, buraya yapalım’ diyebileceğimiz alanlar yok” dedi.

Başkan Eşki, projenin çevresel etkileriyle ilgili tüm bilimsel süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, “İZSU’ya sorulan sorular, İZSU tarafından Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne yönlendirildi. Bürokrat arkadaşlarımız komisyondaki tüm sorulara yanıt verdi. Türkiye’de bazı teknolojilerin ilk defa kullanılacağı bir tesis açacağız. O bölgeye gittiğimde insanların ‘Bizi tozun toprağın içinde bıraktın’ demesini istemiyorum. En ince detaylarına kadar teknolojik tüm çalışmalar yapıldı, yan etkilerini mümkün olduğunca ortadan kaldırmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Kosova’nın Prizren kenti ve Eskişehir’in Beylikova ilçesiyle kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik önergeler oy birliğiyle kabul edildi.