İzmir'de Bornova Belediyesi, Dramalılar Köşkü’nde “Resim ve Seramik Sergisi”ne ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, Dramalılar Köşkü’nde değerli sanatçıların eserlerinden oluşan “Resim ve Seramik Sergisi”ne ev sahipliği yapmaya başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, serginin açılışını Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Alan ile birlikte yaptı. Başkan Eşki, Bornova’yı sanatla nefes alan bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Sergi, 25 Nisan tarihine kadar sanatseverleri bekliyor.

Bornova Belediyesi, sanatseverleri Dramalılar Köşkü’nde buluşturdu. Aycan Karadağlı, Aysun Çamlıdere, Betül Yılmaz Sakarya, Ilgaz Sakarya ve Ayşe Necmiye İşgüder’in eserlerinden oluşan “Resim ve Seramik Sergisi” kapılarını açtı.

Başkan Eşki: “Sanatı her yaştan Bornovalı ile buluşturuyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Karanlık günlerde sanatsal etkinliklerin önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Ama biz umudumuzu hiçbir zaman tüketmiyoruz. Sanatı her yaştan Bornovalı ile buluşturmaya devam ediyoruz. Dramalılar Köşkü gibi tarihi ve değerli mekanlarımızda bu tür sergilere ev sahipliği yaparak Bornova’yı sanatla nefes alan bir kent haline getiriyoruz. Sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önal: “Bu zor günleri hep birlikte aşacağız”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise “İçinde bulunduğumuz zor günlerde kültürel ve sanatsal etkinlikler bir nebze de olsa insanları mutlu ediyor. Bu anlamda bu sergiye katkı koyan sanatçılara, Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Eşki’ye teşekkür ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

Alan: “Türkiye’nin gençlerine güveniyorum”

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Alan, böylesi özel bir serginin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Umarım daha aydınlık günlerde bir arada oluruz. Ben yolda Türkiye’nin gençlerine güveniyorum” diye konuştu.

Boyanın suyla dansı ve seramiğin zarafeti

Suluboyayı “Boyanın Su ile Büyülü Dansı” olarak tanımlayan sanatçıların eserlerinden oluşan sergide manzara ve doğa resimlerinin yanı sıra figüratif, gerçekçi ve natürmort çalışmalara da yer verildi. Ayrıca seramik sanatçısı Aysun Çamlıdere’nin özgün eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.