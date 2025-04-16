İzmir Bornova’da Gülay Ezberci Resim Atölyesi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan “Bornova’nın Renkleri” sergisi, Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat’ta açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, doğa, insan hayvan ve Levanten köşklerini konu alan serginin sanatın kentin ruhunu ve tarihini yansıttığını vurguladı. 100 eserin yer aldığı sergi, 19 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

Dramalılar Köşkü Galeri Hamam Sanat, Gülay Ezberci Resim Atölyesi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan “Bornova’nın Renkleri” sergisine ev sahipliği yapıyor. Doğa, hayvan, insan ve Bornova’nın tarihi Levanten köşklerinin resmedildiği sergi, sanatseverleri renkli ve duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

“BU SERGİDE EMEK VE DAYANIŞMA VAR”

Sanatçı Gülay Ezberci, sergiye ilişkin duygularını şu sözlerle paylaştı:

“İnsanlar toplumsal varlıklardır. Duygu ve düşüncelerini iletmek için daima bir yol bulmuşlardır. Benim için de bu yolların en güzeli resimdir. Çünkü resim evrenseldir, insanların ortak dilidir. Bu sergide kadın dayanışması ve emeğin gücüyle Bornova’yı tuvallere taşıdık”

“RESİM, BİZİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ”

Kursiyerlerden Cavide Özmen de resim sanatının kendileri için bir yaşam biçimi haline geldiğini belirterek, “Güzel bir resim iyi bir arkadaş gibidir. Eşlik eder, rahatlatır, ilham verir. Bu sergiyi mümkün kılan değerli öğretmenimiz Gülay Ezberci’ye ve bize bu fırsatı sunan Bornova Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKAN EŞKİ: “SANAT, BORNOVA’NIN RUHUNU YANSITIYOR”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın toplumun birleştirici gücüne vurgu yaparak, “Bornova, tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla çok özel bir yer. Bu sergi, Bornovalı kadınların emeğiyle sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda kentimizin ruhunu ve tarihini yansıtan çok değerli bir kültürel miras. Levanten köşklerinin resmedilmesi, geçmişimize sahip çıkıp geleceğe taşımanın en güzel yollarından biri. Gülay Ezberci ve tüm kursiyerleri yürekten kutluyorum” diye konuştu.