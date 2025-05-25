İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimini gözeterek dayanışmayı büyütmeye devam ediyor. Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 40 bin ihtiyaç sahibi hane için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına başlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik gıda paketi dağıtımını başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince hazırlanan gıda paketleri, belirlenen kriterler doğrultusunda kentteki yaklaşık 40 bin aileye ulaştırılacak. Dayanışmayı büyütmek amacıyla hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım takip sisteminde kayıtlı yaklaşık 40 bin İzmirliye 1000’er liralık bayram katkısı da verecek. 1000 TL’lik tutar İzmir Şehir Kartı’na aktarılacak. Vatandaşlar alışveriş desteği olarak yatırılan miktarla bizvariz.izmir.bel.tr sitesinde yer alan üye iş yerlerinde harcama yapabilecek.

Gıda paketleri, içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın notuyla yurttaşlara ulaştırılıyor.

O notta Başkan Tugay sözlerine “Dayanışmanın ve paylaşmanın şehri İzmir’de hepimiz komşusu açken tok yatmayan bir kültürden geliyoruz. Bu anlayışla hemşehrilerimizin kendini yalnız hissetmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz” diye başlıyor. Hayat şartlarının zorlaştığını dile getiren Tugay, “Yaşam mücadelesi ve geçim sıkıntısı birçok ailemizi derinden etkiliyor. Bu gıda paketi hizmet ve dayanışma arzumuzun bir göstergesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal desteklerimizle her zaman yanınızda olacağız. Unutmayın, biz büyük bir aileyiz ve zor günleri birlikte aşacağız. Umudu büyütüp yarınları beraber kuracağız" ifadeleri yer alıyor.

Öte yandan emeklilere yönelik özel desteklere devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, bin lira tutarındaki emekli kira desteği 147 kişiye, bn lira tutarındaki emekli alışveriş desteği ise 3 bin 869 vatandaşa ulaştırılmaya hazırlanırken, binlerce emeklinin bayram öncesi rahat bir nefes alması sağlayacak.