Balıkesir Ayvalık Belediyesi, yaz sezonuna tüm hazırlıklarını tamamlayarak “Merhaba” diyor.BALIKESİR (İGFA) - Belediye İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere, Ayvalık genelindeki tüm sahil ve kıyılar, ekiplerin titiz çalışmalarıyla sezona hazır hale getirildi. Ayvalıklıların ve yaz sezonunda kenti ziyaret edecek misafirlerin yoğun olarak tercih ettiği belediye işletmesi plajlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Sahillerin dip bucak temizlendiği bu süreçte, ekipler çevre düzenlemelerini de ihmal etmedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Belediyemize ait tüm işletmeler yeni yaz sezonuna tam kapasite hazırlandı, verimli bir sezon bekliyoruz. Tüm Ayvalık esnafımıza hayırlı işler, bol bereketli kazançlar diliyorum. Ayvalık Belediyesi, yaz sezonu boyunca da kesintisiz hizmet anlayışıyla sahil temizliği ve işletme faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek” dedi.

Boğaziçi Otel, Cennet Tepesi, Park Kafe, Taş Köşk, Paşa Limanı Restoran, Sarı Zeybek Spor Tesisleri, Çamlık Kır Bahçesi, akaryakıt istasyonu, liman işletmesi, mesire alanıyla; Duba, Arka Deniz, Paşa limanı ve Kapri plajlarının hizmet kalitesiyle sezona hazır olduğunu ve işletmelerinin belediye tarafından yapıldığını vurgulayan Başkan Ergin, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla göreve geldiğimiz süre içerisinde açtığımız yeni işletmeler; Cunda Arka Deniz Plajı, Park Kafe ve Cennet Tepesi tesisleri vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Liman işletmesi ve mesire alanının hizmet kaliteleri her geçen gün artıyor. Paşa Limanı Sosyal Tesisleri ve Duba Plajı Türkiye’deki sayılı engelsiz plajlardan olarak yurttaşlarımıza hizmet veriyor” dedi.

Başkan Ergin, Ayvalık turizminin lokomotifi olan belediye iştiraklerinin her bütçeye uygun bir anlayışla hizmet verdiğini söyledi. Başkan Ergin, “Mavi Bayrak kazandırılarak hizmet kalitesini artıran iştirakler bünyesindeki plajlar, yaz aylarında günde binlerce yurttaşımızı konuk ediyor. İşletmeler takdir topluyor. Belediye iştiraklerinde mali disiplin sağlandı, doğru piyasa araştırmalarıyla giderler azaltıldı. Mal tedarikleri ilçe esnafından yapılır hale getirilerek ilçe ekonomisine katkı sağlandı. İştiraklerin hizmet başarısı taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplamaya devam ediyor” diye konuştu.