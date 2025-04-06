İzmir'de Çiğli Belediyesi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla “Kentsel Su Yönetimi” seminerine ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeşil alanları artırarak ve suyun doğal döngüsünü destekleyen projeler geliştirerek, Çiğli’nin ekosistemini koruyacak adımlar attıklarını kaydetti. Yıldız, “Çünkü biliyoruz ki, bugün aldığımız önlemler, yarın çocuklarımıza bırakacağımız Çiğli’nin kaderini belirleyecek ”dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan’ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde su ve Çiğli konuşuldu. Seminerde, Çiğli'nin çevresel, sosyal ve ekonomik dinamikleri ele alınarak bölgenin sürdürülebilir kalkınma potansiyeli üzerinde duruldu. Dr. Özkan, özellikle havza yönetimi ve çevre koruma konularında önemli bilgiler paylaşarak, katılımcılara bölgenin doğal kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması için önerilerde bulundu.

ÇİĞLİ’DE ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

Dr. Özkan, özellikle 1990’lı yıllara kıyasla Çiğli’de kentsel ısı adası etkisi nedeniyle sıcaklıkların arttığını belirtti. Özkan, “Kentsel ısı adası, kırsal alanlara kıyasla daha yüksek sıcaklıklara maruz kalan kentleşmiş alanları ifade etmektedir. İklim değişikliği İzmir genelinde etkili olmaktadır. Ancak yağış miktarı azalmasa da düzensizleşmiş, ani ve kısa süreli yağışlar nedeniyle sel ve taşkın riski artmaktadır” dedi.

Yıllık ortalama sıcaklıkların yükselmesi ve gece sıcaklıklarının 25°C seviyelerinde seyretmesinin, bitkilerin kuraklık stresine girmesine ve su kaynaklarının azalmasına neden olduğunu vurgulayan Dr. Özkan, suyun korunmasının hem toplum sağlığı hem de ekosistem açısından kritik olduğunu ifade etti. Çiğli’nin kıyısal bir ekosisteme sahip olduğunu, sel ve taşkın riskinin yüksek olduğunu belirten Dr. Özkan, ilçede yeşil alanların artırılması, geçirimli yüzeylerin yaygınlaştırılması ve dere kıyısı ekosistemlerinin korunması gerektiğini söyledi. Dr. Özkan, “Derelerin içerisine beton kesitler oluşturmak doğru değil. Bunun yerine dere kıyılarına en az 30 metre genişliğinde yeşil alanlar kazandırılmalı” diye konuştu.

BAŞKAN YILDIZ: “SU KAYNAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ”

Çiğli Belediyesi olarak, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak ve daha yaşanabilir bir ilçe için önemli adımlar atıklarının altını çizen Başkan Onur Emrah Yıldız, "Kentsel Su Yönetimi seminerimizde de gördük ki, iklim krizinin etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Özellikle Çiğli gibi kıyısal ekosistemlere sahip, sanayi bölgeleriyle iç içe olan ilçeler bu durumdan daha fazla etkileniyor. İklim değişikliğinin yağış rejiminde yarattığı düzensizlikler, sel ve taşkın riskini artırırken, artan sıcaklıklar su kaynaklarımız üzerinde baskı oluşturuyor. Biz, bu sorunun farkında olarak, yeşil alanları artırmak, suyun doğal döngüsünü destekleyen projeler geliştirmek ve Çiğli’nin ekosistemini koruyacak adımlar atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bugün aldığımız önlemler, yarın çocuklarımıza bırakacağımız Çiğli’nin kaderini belirleyecek. Bu kapsamda, bilim insanları ve uzmanlarla iş birliği yaparak, Çiğli’yi iklim krizine karşı dirençli bir kent haline getirmek için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Yaşam kaynağımız olan suyu korumak hepimizin sorumluluğu ve biz bu sorumluluğun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.