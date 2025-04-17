Tiyatro Ofisi ve Ege Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 19 Nisan Cumartesi günü Efes Selçuk’ta çocukları ve gençleri tiyatronun eğlenceli dünyasına davet ediyor. İZMİR (İGFA) - 15- 20 Nisan tarihleri arasında İzmir’in 15 ilçesinde 7 ilden 13 ekibin katılımıyla 16 etkinliğin yer aldığı festivalin durakları arasında Efes Selçuk da yer alıyor. İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile çocuklar ve gençler tiyatronun renkli dünyasında keyifli bir gezintiye çıkacak.

19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Atatürk Anıtı önünden başlayacak kortejde tahta bacak ve kuklaların yanı sıra Efes Selçuk Belediyesi Gençlik ve Çocuk Bandosu ve Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu Çocuk Grubu da yer alacak.

Tiyatronun coşkusunu kent sokaklarına yayacak olan kortejin ardından saat 16.15’te İstasyon Meydanı’nda Sokak Gösterilerinde Kuklacı Mıstık ile Kukla Karagöz Meddah Gösterisi, İllüzyon Gösterisi, Modern Dans Gösterisi ve Mim Gösterisi çocuklarla buluşacak.

TİYATRO GELECEĞİMİZ

Tiyatro Ofisi ve İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Sanat Yönetmeni Metin Güler, yeni bir tiyatro festivali düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirterek; “Senelerdir festivaller konusunda, ülkenin birçok yerinde edindiğimiz tecrübeler, yaptığımız gözlemler, biriktirdiğimiz değerli ilişkiler ve İzmir’de değişen olumlu yerel siyasi konjonktür; bu festival için doğru zamanı yakaladığımızın işareti oldu bize. Bu kentin çocuklarına ve gençlerine borcumuz olduğunu düşündüğümüz bu festival, kentte yapılan diğer festivallere kardeş olacak ve birlikte daha güzelleşecek her şey! Çünkü; Tiyatro Geleceğimiz” dedi.

