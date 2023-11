Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmir Dikili’de 2019 seçimlerinde yüzde 57,70 oy alarak göreve gelen CHP’li Adil Kırgöz’e ilçe sakinleri tepkili. Vatandaşlar, turizm ilçesi Dikili’de yıllardır bir otogarın inşa edilemediğini söyledi.İZMİR (İGFA) - Kuzey Ege’nin önemli ilçelerinden biri olan Dikili, başta inşa edilmeyen otogar, otopark ve yük limanının ilçenin merkezinde olmasından dolayı turizm ilçesinden daha çok kırsal bir bölgede yer alan ilçeye dönmüş durumda.

Vatandaşlar yaşanan bu sıkıntılardan ve yapılmayan yatırımlar nedeniyle Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’e tepkililer.

Yaklaşan yerel seçim öncesi tüm siyasi partilerde görev yapan belediye başkanları ve aday adayları çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Görev yaptıkları veya yapacakları bölgelerde vatandaşların elini sıkmaya başlayan belediye başkanları veya aday adayları, bölgelerinde yaşayan vatandaşların nabzını tutmaya yoğunlaştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada köpek barınağıyla gündeme gelen, İzmir’in ilçesi olmasıyla birlikte İzmir’in merkezine 120 km uzaklıkta olan Dikili, konumu itibariyleBalıkesirve İzmir arasında kalmış Kuzey Ege’nin önemli ilçelerinden biri.Fakat yaz nüfusunun yoğun, kış nüfusunun az olduğu Dikili’de başta otogar ve otopark sorunu olmak üzere yük limanın ilçenin merkezinde olmasından dolayı vatandaşlar şikayetçi. Yük gemilerinin yanaştığı limana dar yollardan ve ilçenin merkezinden giden tırlar ilçenin düzenini bozmaya devam ediyor.

İKİ YIL ÖNCE YIKILAN OTAGAR HALA İNŞA EDİLMEDİ

Dikili’de yaklaşık iki yıl önce yıkılan ve hala inşa edilmeyen otogar hem şehir dışından gelenler için hem de Dikili’de yaşayan vatandaşlar için sorun yaratmaya devam ediyor. Yıkılan otogar arsasının önüne yerleştirilen konteynırlarla otogar hizmeti verilmeye çalışılıyor. Hiçbir can güvenliğinin olmadığı yerde vatandaşlar valizlerini indirip, bindirirken hem canlarını hem de kendilerini tehlikeye atmak zorunda kalıyor. Yaz nüfusunun yoğun olduğu bir turizm ilçesinde otogarın olmaması Dikili Belediyesi’nin hizmetlerinin vatandaşlar tarafından sorgulanmasına yol açıyor.

TUVALETTEN AKAN PİS SU YOLA GİDİYOR

Konteynırlardan oluşan otogarda bulanan tuvalet ise içler acısı bir durumda. Pis suyun yola aktığı ve her gün birden fazla kişinin kullandığı tuvalet hastalık saçıyor. Hem otogarın olmaması hem de yeterli önemin verilmemesi vatandaşlar açısından hizmetlerin yeterli olmaması endişeler yol açıyor. Dikili’de taksicilik yapan bir vatandaş, yıkılan otogardan dolayı ve yerine konteynırlarla kurulmuş bir otogar alanı yarattıkları için insanlar valiz indirip bırakırken çok büyük sıkıntı yaşıyor. Ana caddede olduğu için her an bir kaza olacak diye endişe ediyoruz. Bir planlama eksikliği var. Konteynırdan yapılmış tuvaletten her gün pis su akıyor ve çok kötü kokuyor. Otogarı olmayan tek ilçe olabileceklerini söyledi.

YÜK LİMANI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Dikili’de yaşanan diğer bir sorun ise otopark sorunu olarak ortaya çıkıyor. Yazın nüfusun artmasıyla birlikte ve yük tırlarının ilçenin merkezine girmesinden dolayı arabalarıyla gelen vatandaşlar arabalarını park edecek yer bulamıyor. İlçenin merkezinde bulanan küçük kapasiteli otoparkların dışında vatandaşlar arabalarını çok uzak yere çekmek zorunda kalıyor. Dikili’de yaşayan bir vatandaş, “Otopark olmayışından dolayı büyük sorun yaşıyoruz. Diğer bir sorun ise limanın ilçenin merkezinde bulunması. Bundan dolayı trafikte büyüksıkıntı yaşıyoruz” diyerek sitemini ifade etti.

İsmini vermek İstemeyen Taksici Esnafı, “Yıkılan otogarın arsası belediye binası yapılması için ihale edildi. Fakat yaşanan ekonomik kriz ve artan maliyetlerden dolayı ihaleyi alan müteahhit İzmir Büyükşehir Belediyesinden farkını istiyormuş. Bu durumdan dolayı da mahkemelik olan bu süreçte inşaat durdu. Yıkılan otogardan dolayı ve yerine konteynırlarla kurulmuş bir otogar alanı yarattıkları için insanlar valiz indirip bırakırken çok büyük sıkıntı yaşıyor. Ana caddede olduğu için her an bir kaza olacak diye endişe ediyoruz. Bir planlama eksikliği var. Konteynırdan yapılmış tuvaletten her gün pis su akıyor ve çok kötü kokuyor. Otogarı olmayan tek ilçe olabiliriz. Yazın çok büyük sıkıntılar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Yıkılan otogar arsası iki yıldır âtıl bir vaziyette duruyor. Çok büyük bir çevre kirliliği yaratıyor. Yaşanan sıkıntılara Dikili Belediyesi el atmıyor. Yaşanan her olumsuz durumun çözümü için İzmir Büyükşehir Belediyesine başvuruluyor. Bu durum ise her şeyin geç kalınmasına neden oluyor. Dikili’nin en büyük sorunu otogar ve otopark sorunudur. Otopark olmayışından dolayı vatandaşlar büyük sorun yaşıyor” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI KULAK ASMIYOR

Diğer bir sorunlarının ise limanın ilçenin merkezinde bulunmasından dolayı trafikte rezillik yaşadıklarını belirten vatandaş, “Bazen öyle bir yoğunluk oluyor ki tırlardan dolayı ambulans hareket edemiyor. Yolların dar olmasıyla birlikte, limana gemilerin yanaşmasıyla gün içinde yüzlerce tır içeriye giriyor. Bu durumun sonucu olarak trafik çekilmez hale geliyor. Yazın ise insanlar perişan oluyor. Yaşanan bu aksaklıklara belediye başkanı kulak bile asmıyor. Bizler esnaf olarak otogarın bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Belediye olarak yaptırdığın yeni belediye binasının altına bir otopark yapılsaydı yaşanan otopark sorununa olumlu yönde biraz fayda sağlayabilirdi. Fakat binanın altını bir alışveriş markasına kiraya veriyorsun. Bu durum gerçekten kabul edilemez. Birde Dikili belediyesi kazdıkları yerleri kapatmıyor. Bir vurdumduymazlık var. Açıkçası Dikili’nin görünen yüzü makyajlı, görünmeyen yüzü ise makyajsız. Dikili’de çarpık kentleşmede çok arttı” ifadelerini kullandı.

DİKİLİ’DE CANLILIK YOK



İsmini vermek İstemeyen bir Dikili sakini ise ,” Dikili’de en büyük problem alt yapı problemimiz var. Bu sorunu İzmir Büyükşehir Belediyesi gündemine almış onların yapacağı söyleniyor. Aynı zamanda Dikili’de bir işsizlik sorunu var. Gençlerimizin geneli şu anda kahvehanelerde oturuyor. Belediyenin iş birliğiyle bir Büyük Sera projesi var. Eğer bu proje hayata geçerilerse işsizlik sorunu biraz azalabilir. Aynı zamanda otopark sorunumuz var. Salı pazarının olduğu yer salı günleri hariç otopark olarak kullanılıyor fakat talebi karşılamıyor. Belediyenin projesi var gibi görünüyor ama icraat hala yok. Dikili’de turizmin canlanması için Midilli ile çeşitli anlaşmalar yapılmalıdır. Eskiden yapılan birtakım çalışmalarla Midilli’den gelen insanlar buraya ticari anlamda canlılık katıyordu. Günümüzde ise çok fazla gelen olmadığı için böyle bir canlılık yok” ifadelerini kullandı.

BERGAMA'YA MUHTAÇ OLMAK İSTMİYORUZ

Dikili’de hastane problemlerinin olduğunu söyleyen İ.A,” Şu anda yapımı devam eden bir hastanemiz var fakat bu zamana kadar çok büyük sıkıntı çektik ve çekmeye devam ediyoruz. Burada yaşayan insanlar hastane için Bergama’ya gitmek zorunda kalıyor. Aslında Dikili’nin her yerinde bir sıkıntı var. Belediye elinden geleni yapsa da tam anlamıyla yetmiyor. Dikili’de yaşayan vatandaşlar olarak Bergama’ya muhtaç olmak istemiyoruz. Dikili’de büyük bir konut sıkıntısı var. Ev kiraları konut yetersizliğinden dolayı fiyatları çok yüksek. Dikili bu konut yetersizliğinden dolayı ranta açık bir yer. Dışarıdan gelen ve inşaat işiyle uğraşan kişiler köylerde alınmadık yer bırakmadı. Dikili’de birde yapılan çalışmaların genelini İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bana göre Dikili Belediyesi’nin bütçesi projelere yetmiyor” dedi.

DİKİLİ’NİN KADERİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ELİNDE

Esnaf H.T,” Uzun yıllardır Dikili’de yaşıyorum. Şu an ki belediye başkanlarının doğru düzgün yetkisi yok. Dikili açısından baktığımızda her şey İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin elinde. Büyükşehir hangi hizmeti bize getirirse ilçe belediye başkanıda onu yapıyor. Dikili halkı en başta yat limanı istiyor. Dikili’nin içinde bulunan yük limanının kaldırılmasını istiyor. Çünkü tırlar merkezden geçtiğinde yapılan yollar çöküyor. Dikili deprem bölgesinde olduğu için zemin günden güne kayıyor” dedi.

DİKİLİ’DE KONUT YETERSİZLİĞİ VAR

Dikili Belediye Başkanı iyi bir insan olmasına rağmen yetersiz kaldığını söyleyen Esnaf H.T,” Çünküimkanları ve sermayesi yok. Dikili artık eskisi gibi bir yer değil. Kozmopolitlik bir yer oldu. Bu durum Dikili’de kiralık ev bulmayı çok zorlaştırdı. Genellikle satılık evler oluyor. Buraya atanan devlet memurları kendilerine kiralık ev bulmak için adeta hendek atlatıyor. Dikili’de konut yetersizliği var.Burada belediye başkanlığı yapmak gerçekten çok zor. Çünkü elin kolun bağlı ve sermayen yok” diye konuştu.

Dikili’de gençliğe hitap edecek hiçbir şey yok diyen Esnaf H.T, ”Genç nüfus Dikili’de kalmıyor. Dikili’de kışında sürecek bir kış turizmi başlatmak gerekiyor. Örnek verecek olursam bir hamamımız bile yok. Bergama’da olan imkanlar neden Dikili’de yok. Eskiden buraya Midilli’den insanlar geliyordu. Şimdi bu gidiş-gelişte kalmadı. Dikiliden’ İzmir’e kışın akşam yediden sonra otobüs yok. Bir işin olsa arabanda yoksa akşam İzmir’e gidemiyorsun” dedi.