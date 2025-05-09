İzmir'de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuyumcu Mevkii’ndeki içme suyu çalışmalarını denetledi. Başkan Sengel, İZSU’nun kararlılığıyla projenin hızla ilerlediğini ve Eylül’de tamamlanacağını müjdeledi.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuyumcu Mevkii’nde devam eden içme suyu çalışmalarını yerinde inceleyerek canlı yayında bilgi verdi.

16 Nisan’da başlayan projenin zorlu arazi şartlarına rağmen hızla ilerlediğini belirten Sengel, İZSU emekçilerinin özverili çalışmasını övdü. “2015’ten beri beklediğimiz, çeşmelerden içilebilir kaliteli suya kavuşacağımız bu proje bizim için çok kıymetli. İZSU emekçileri sıcağa rağmen büyük bir emekle 500 metrelik hattı tamamladı. Bu ilçeyi ve halk sağlığını düşünenler var” dedi.

Başkan Sengel, projenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve 2. Bölge Dairesi Başkanı Emre Sardoğan’ın kararlılığıyla ilerlediğini vurguladı. “Bir fikri pratiğe dökmek büyük emek ister. Kararlı kadrolarımızla bunu başarıyoruz. Cemil Başkanımızın sağlıkçı kimliği ve inancıyla atılan adımlar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İZSU 2. Bölge Dairesi Başkanı Emre Sardoğan, çalışmalar hakkında bilgi verdi: “Uzun izin süreçlerinden sonra imalata başladık. Zemin sert kayadan oluşuyor ve 12 metre derinlikte çalışıyoruz. 500 metrelik hattı Eylül’de tamamlayarak çeşmelerden suların akmasını sağlayacağız.” Efes Selçuk’ta yıllardır beklenen içme suyu projesi, halk sağlığına öncelik veren bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.