İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve KOM Büro Amirliklerinin de katılımlarıyla, Buca, Bornova, Karabağlar, Bayraklı, Konak, Narlıdere, Balçova, Gaziemir, Karşıyaka, Aliağa, Çeşme ve Ödemiş 30 ekip ve 60 personel tarafından toplamda 76 adrese operasyon düzenlendi.

Kontrol edilmiş adreslerden suç unsuru olduğu tespit edilen 60 adreste yapılan aramalarda; 942 bin 600 adet boş makaron, 281 bin 780 adet içi doldurulmuş makaron, 5 bin 566 adet sigara sarma kağıdı, bin 553 adet gümrük kaçağı sigara, 573 adet elektronik sigara likiti, 447 kg kıyılmış ve nargile tütünü, 409 adet elektronik sigara cihazı, 72 paket pipo tütünü, 10 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında 41 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı