Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bergama'da bulunan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR (İGFA) - Bergama’da Mualla Ersezgin Ortaokulu, Ali Rıza Eroğlu İlkokulu, Zübeyde Hanım Ortaokulu, Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayaskent İrfan Kırdar İlkokulunu ziyaret eden Yahşi, okullarda incelemelerde bulundu. Sınıfları da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

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İzmir'de her gün farklı bir ilçe ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Yahşi, İzmir’de ve Bergama özelinde, eğitim alanında çok ciddi yatırımlar yapıldığını, geçmiş yıllara oranla derslik sayısı ve öğretmen sayısı gibi sayısal göstergelerin minimum iki katına çıkartıldığını ifade etti.

Bergama’da yatırım programına alınan, tamamlanan, ihale veya inşaat sürecinde olan 10 projenin bulunduğunu söyleyen Yahşi, ‘Bu bahsettiğimiz yatırımlarla ilgili süreç tamamlandığında Bergama’daki derslik sayısına toplamda 182 derslik ilave edilmiş olacak. Tüm Bergama halkına ve Bergama'daki eğitim öğretim sürecini sabırsızlıkla bekleyen, takip eden eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.’ diye konuştu.

BERGAMA’YA ÖĞRETMENEVİ VE ÖZEL EĞİTİM OKULU YAPILACAK

2017-2023 yılları arasında Bergama’da toplam 96 derslikli 4 okulun tamamlandığını söyleyen Yahşi, ilçede 48 derslikli iki okulun da yapımının devam ettiğini kaydetti. İlçede 100 yataklı öğretmenevi ve akşam sanat okulunun yanı sıra 8 derslikli özel eğitim okulu, 6 derslikli anaokulu, 24 derslikli ortaokul olmak üzere toplam 38 derslikli 3 okulun da ihale aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

İlçenin ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda yeni bir öğretmenevine ihtiyaç duyulduğunu belirten Yahşi, Bergama Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunun; toplam 5038 metrekarelik alanda, 100 yataklı konaklama imkânı ile Bergamalılara dev bir hizmet sunacağının müjdesini verdi.