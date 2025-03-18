İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi’yi makamında ağırladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması ve İzmir’in kardeş şehri Mumbai ile ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi’yi konuk etti. Başkan Tugay, bu yıl 29 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde yapılacak 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’na (İEF) 2014 ve 2018 yıllarında “odak ülke” olarak katılan Hindistan’ı yeniden davet etti. İzmir ile kardeş kent Mumbai arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Tugay, turizm ve kültür alanlarındaki iş birliği fırsatlarını vurguladı. Tugay, karşılıklı olarak kentlerin tanıtımına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlenebileceğini söyledi.

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, kültürel etkinlikler ve festivaller kapsamında Hindistan’dan sanat ve kültür heyetlerinin İzmir’e davet edilmesi konusunda büyükelçiliğin destek sağlayabileceğini ifade etti.

Her yıl 21 Haziran’da Ankara ve İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Yoga Günü kapsamında, İzmir’de de halka açık bir etkinlik düzenlenmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli desteğin sağlanması konusunda da fikir birliğine varıldı.