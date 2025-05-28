İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka’da Kemal Baysak Bulvarı’nı İZBAN hattı üzerinden Şemikler Mahallesi’ne ve Anadolu Caddesi’ne bağlayacak yeni imar yolu için çalışmalarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin trafiği rahatlatmak ve kesintisiz ulaşım sağlamak için başlattığı yatırımlar sürüyor. Karşıyaka aksında ulaşımı kolaylaştırmak için Kemal Baysak Bulvarı’nı Şemikler Mahallesi ve Anadolu Caddesi’ne bağlayacak yeni imar yolu için çalışmalar sürüyor. Şemikler ve Demirköprü mahallelerinde imar planlarında yol gövdesinde kalan, araç ve yaya trafiğini sıkıntıya sokan binaların kamulaştırma işlemi ve yıkımı tamamlandı.

350 METRELİK YENİ AKS OLUŞTURULACAK

350 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde yapılacak yol, Yalı Mahallesi Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu önünden geçen Kemal Baysak Bulvarı’nı İZBAN hattı üzerinden Ordu Bulvarı’na bağlayacak. Proje kapsamında 9 bin metrekarelik alanda 44 parsel ve 62 yapının kamulaştırma işlemleri tamamlandı. 62 bina yıkıldı. Şemikler ve Dedebaşı Mahallesi İZBAN hattı boyunca yolun genişletilmesi için 1671 sokak üzerinde 35 yapının kamulaştırma çalışmaları da devam ediyor.

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde inşaat teknikeri olarak görev yapan Halil İbrahim Görmüş çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görmüş, “Projemizle Anadolu Caddesi ile Kemal Baysak Bulvarı’nı birleştireceğiz. Karşıyaka’mızda yeni bir aks oluşturmak istiyoruz. Taşıt trafiği yönünden büyük fayda sağlayacak. Bu proje Cemil Başkan’ımızın talimatları doğrultusunda yürütülüyor ve hızlı şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.