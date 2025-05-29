Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programının tanıtım etkinliği, Bursa’da Nesrin Fuat Bursalı İlkokulunda gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Etkinliğe Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı İrfan Oğuz’un yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın amacı; çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak, sağlık okuryazarlığını artırmak ve bu bilinci çevrelerine yaymalarını teşvik etmek. Bu hedef doğrultusunda bir hafta süren yoğun bir eğitim süreci yürütüldü.

Eğitimlerde 35 sağlık personeli görev aldı ve toplam 1243 öğrenciye sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, fiziksel aktivite alışkanlıkları ve acil durum farkındalığı gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi. Eğitimlerin ardından öğrenciler, öğrendiklerini ailelerine ve çevrelerine aktarmaları amacıyla “Sağlık Elçisi” ilan edildi.

Tanıtım etkinliğinde yapılan protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin sergilediği basketbol gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteri sonrası, eğitime katılan öğrencilere Sağlık Elçisi belgeleri takdim edildi. Program, okul bahçesinde kurulan sağlık stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

“Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı sayesinde okullar, yalnızca akademik bilgi verilen yerler olmaktan çıkarak, sağlıklı yaşam bilincinin kazandırıldığı merkezler hâline geliyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin hem kendi sağlıklarıyla ilgili bilinçli kararlar almalarını sağlıyor hem de onları toplumda sağlık farkındalığını artıran rol modeller hâline getiriyor.

Program, yalnızca öğrencilere değil; öğretmenler, aileler ve tüm toplumu içine alan bütüncül bir anlayışla sağlıklı nesillerin yetişmesini hedefliyor. Yetkililer, bu projenin önümüzdeki süreçte diğer okullarda da yaygınlaştırılacağını ifade etti.