İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu hatlarında biriken ve kirlilik içermeyen suların denize deşarj edilmesine ilişkin görüntüler üzerinden yürütülen dezenformasyon çalışmalarına analiz sonuçlarıyla yanıt verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Kemeraltı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı’nın sahil şeridindeki yağmur sularını toplayan sistemin denizle buluştuğu noktada alınan görüntülerin Körfez’e evsel atık suların deşarj edildiği iddiasıyla basına yansıtılmasına yanıt İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Ekoloji Danışma Kurulu Üyesi ve İzdeniz Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler’den geldi.

Başkan Güler, suyun kaynağındaki terfi merkezinden alınan numunelerin analiz edildiğini, çıkan sonuçların söz konusu suyun evsel atık su değil, yağmur suyu standartları taşıdığını belgelerle gösterdiğini açıklarken, Körfez’e evsel atık suların arıtılmadan deşarj edildiği iddiasıyla kamuoyuna yansıtılan haberlerin ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İZSU Genel Müdürlüğü’ne cezai yaptırım uygulanmasına yol açan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilimsel raporlarla kanıtlandığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Laboratuvar Şube Müdürlüğü’nün Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvarlarında yapılan analizler, görüntülere yansıyan suyun evsel atık değil, yağmur suyu standartlarında olduğunu ortaya koydu.

Terfi Merkezi’nden alınan örneklere bakılarak tüm parametrelerin tespit edildiğini belirten İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Ekoloji Danışma Kurulu Üyesi Dr. Işıkhan Güler “Terfi merkezindeki sularla ilgili analizler yapıldı ve yağmur suyu standartlarında sonuçlar çıktı. Laboratuvar sonuçları da gösteriyor ki verilen su evsel atık su değil. Yani atık su değil rüsubatlı (çöküntü- tortu) yağmursuyu” dedi.

İzmir Körfezi’ne atık su deşarj edildiği iddia edilen yağmur suyu kuşaklama sisteminin denizle buluştuğu noktada açıklama yapan Dr. Işıkhan Güler, şunları kaydetti:

“Kemeraltı bölgesinde iki tane ayrık sistem var. Yağmur suyu ve atık su toplama sistemi. Sistem şöyle çalışıyor. Aşırı yağışlarda İkiçeşmelik ve yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara neden olan yağmur sularının terfi merkezinde toplanıp denize deşarj edilmesini sağlıyor. Bu sürekli olan bir durum değil. Terfi merkezinde biriktirilen yağmur suları belli bir seviyeye geldiği zaman taşkınlara sebebiyet verilmemesi için denize yağmur suyu deşarj ediliyor. Derelerdeki sistem gibi düşünebilir. Kemeraltı’ndan gelen ve denize dökülen sular yağmur sularıdır. Atık su değildir.”

İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Ekoloji Danışma Kurulu Üyesi Dr. Işıkhan Güler “Videolarda ilk önce koyu renkli gelen bir su var. Bu su yağmurun getirdiği tabandaki malzemedir. Terfi merkezinin dibinde çökmüş olan malzeme ilk başta koyu akıyor daha sonra normal rengine dönüyor. Bizler terfi merkezindeki sularla ilgili analizler yaptık ve tamamen temiz su standartlarında sonuçlar çıktı. Laboratuvar sonuçları da gösteriyor ki verilen su evsel atık su değil. Kirli değil temiz su. Temiz su ölçüsünde denize verilmesinde bir sıkıntı yok. Ekosisteme bir zararı yok. Yağmur suları alt yapı ne olursa olsun denize gidecek. Doğal döngünün bir parçası” şeklinde konuştu. Güler, “Her yağmur yağdığında denize nasıl derelerden rüsubatlı su geliyorsa buradaki durum da aynı. Zaten video da görüldüğü üzere öncelikle yağmursuyu terfi istasyonu deposunda rüsubatlı malzeme deşarj ettiği için kahverengi renkli akıyor daha sonra suyun rengi berraklaşıyor. Ekteki planlarda da görüldüğü buradaki deşarj hattı yağmursuyu şebekesinin deşarj hattıdır” dedi.

TÜM DEĞERLER SINIRIN ALTINDA

Laboratuvardan alınan analiz sonuçlarının değerlendirme bölümünde “Arıtılmamış evsel atık su kirlilik karakteristiği parametre değerleri ile karşılaştırıldığında evsel atık su olmadığı açıkça görüldü. Ayrıca iletkenlik parametresinin analiz değerinden de görüldüğü üzere deniz suyu karakterinde de olduğu görülmekte” ifadelerine yer verildi.

Yapılan ölçümlere göre arıtılmamış evsel atıklarda 500 mg/L olması beklenen Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 15 mg/L değerinin altında çıktı. Toplam Askıda Katı Madde değeri ise atık sularda 220 mg/L olarak görülürken alınan numunelerde 25 mg/L olarak ölçüldü. Fosfor ve azot miktarlarının da yine sınır değerlerin çok altında olduğu görüldü.