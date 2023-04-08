Narlıdere’nin en büyük sosyal donatı alanı olacak olan Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nin temeli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla atıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere’nin kalbinde yer alacak ve ilçenin en büyük sosyal donatı alanı olacak Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi Projesi’nde temel atma töreni heyecanı yaşandı. Yenikale Mahallesi’ndeki temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Narlıdere’nin geçmiş dönem belediye başkanları İhsan Erbakış, Yıldırım Ulupınar, Mustafa Karahan, İzmir Köy Koop. Başkanı Neptün Soyer, Narlıdere Slow Food Lideri İlke Engin, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, İYİ Parti Narlıdere İlçe Başkanı Feza Genişoğlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, milletvekili aday adayı Zekeriya Mutlu, STK'ların temsilcileri, muhtarlar ve Narlıdereliler katıldı.

NARLIDERE’YE ÇOK YAKIŞACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Pir Sultan Abdal’ın adının sonsuza kadar yaşayacağını belirterek, “Pir Sultan Abdal bizim yürüyüşümüze ikrarı yakıştırmış, sözümüzden dönmemeyi, nefsimize hâkim olmayı öğretmiş. Pir Sultan biz insanlara asaleti yakıştırmış. Sözüyle özüyle başka olanları, menfaat müptelalarını, kuzu kılığına girmiş kurtları tek gözünüzle ayırın demiş. Bu karmaşanın içinde iyiliğe adanmış bir yol yürümek her zamankinden daha zor. Elbette pes edecek değiliz. Yorulan yorulsun biz yorulmayız. Ya başka bir yol yapacağız ya da başka bir yol açacağız. Yaşam Vadisi adı ‘Sordum sarı çiğdeme anan baban var mıdır, ne sorarsın ey derviş anam yer, babam yağmur’ diyen Pir Sultan’a çok yakışıyor. Pir Sultan Abdal Vadisi de Narlıdere’ye ve Narlıderelilere çok yakışacak. Çünkü bu vadide sadece yaşamın yüzleri, ağaçlar, kuşlar olmayacak. Aynı zamanda yaşamı bir arada tutan öz, saygı, sevgi, cesaret Pir Sultan’ın deyişleriyle çoğalacak” dedi.

Pir Sultan Abdal’ın ‘Dertsiz bülbül, gül dalına konar mı?’ sözüne atıf yapan Soyer, “Bizim derdimiz dermanımız da hayalimiz umudumuz da İzmir, Türkiye.. Göreceksiniz çok yakında çiçeklenen bahar dalları gibi çok renkli, çok sesli, çok nefesli şahane bir ülkeye kavuşacağız. Baharın gücüne olan sonsuz inancımla, bu değerli alanın hayat bulmasında çok büyük emeği olan çalışma arkadaşım Narlıdere Belediye Başkanımız Ali Engin’e ve onun çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir kararlılıkla ve Narlıdere’ye olan yürek bağıyla, olanca gücüyle çalışıyor. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nin Narlıdere’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Narlıdere Metrosu’nda vagonların hareket ettiğini söyleyen Başkan Soyer, “Bu ay içinde deneme seferini yapacağız. Fahrettin Altay’dan Narlıdere’ye metromuzla bir gideceğiz. Sonra da tüm İzmirlileri taşımaya başlayacağız” diye konuştu.

BAŞKAN ENGİN’DEN SOYER’E TEŞEKKÜR

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, göreve ilk geldikleri günden beri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den büyük bir destek gördüklerini ifade ederek, “Yaptığımız ilk toplantılarda Başkanımız Tunç Soyer, ‘Şehrimize yeni meydanlar kazandıralım, tarihi binalarımızı restore edelim, yayalaştırılmış sokaklar yapalım. Ben size destek olacağım’ demişti. Gerçekten bu sözünü yerine getirdi. Her zaman desteğini görüyoruz, bu güzel parkı birlikte yapıyoruz, kendisine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tunç Soyer başkanımız şehri, ortak akılla, kentin dinamikleriyle, belediye başkanlarıyla, uzmanlarla, odalarla yürütmeye çalışıyor. Narlıdere Metrosu da çok yakında hizmete giriyor. Bu yüzden kendisine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

OCAK AYINDA TAMAMLANACAK

Konuşmasında, Pir Sultan Abdal’ı saygıyla yâd eden Başkan Engin, “Önceki belediye başkanlarımızın emek verdikleri bu parkı yeniden projelendirdik. Pandemi ve ekonomik kriz gibi sıkıntıları aşarak projeyi yeniden revize ettik. Yükleinci firmadan da önümüzdeki Ocak ayında Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’ni bitireceğimizin sözünü aldık. Burası, yeme-içme alanları, toplanma salonları ve yürüyüş-bisiklet yollarıyla şehre nefes aldıracak bir alan olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

PİR SULTAN ABDAL YAŞAM VADİSİ

12 bin metrekarelik alanda yapılacak ve modern yapısıyla ilçeye prestij katacak olan Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi Projesi’nde; çok amaçlı salonlar, 7 bin metrekare yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolları, kafeterya, çocuk oyunları ve dinlenme noktaları yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi'nin ortaklığı ile hayata geçirilen proje tamamlandığında ilçenin en büyük sosyal donatı alanı olacak. Yeşil Narlıdere kimliğine katkı sağlayacak Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi, kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Proje ayrıca estetik, erişilebilir ve sürdürülebilir yapısıyla ön plana çıkacak.