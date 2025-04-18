İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tutuklanan arkadaşları için dayanışma çağrısı yapan gençlerle Kültürpark'ta bir araya geldi. Başkan Tugay, "Bu ülke, düşünen ve düşüncelerini ifade eden gençlerimizle daha iyi yarınlara ulaşacak" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, son zamanlardaki tutuklamalar ve gözaltılar için oturma eylemi yapan gençlere destek verdi.

Kültürpark Lozan Kapısı’nın iç bölümünde bulunan alanda gençlerle oturan Başkan Dr. Cemil Tugay, uzun bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Dr. Cemil Tugay, “Gençlerin tüm gücümle yanlarında olmaya söz verdim. Demokratik ve özgür bir ülkede baskı ve korkuya yer olmamalı. Bu ülke güzel yarınlara okuyan, düşünen ve düşüncelerini korkusuzca ifade eden gençlerimiz sayesinde erişecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum” şeklinde konuştu.