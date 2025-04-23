İzmir’de çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak için hazırlanan Dobidob Eğitim Otobüsü, 23 Nisan’da tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçen proje, sürdürülebilir bir gelecek için çocukları eğitmeyi hedefliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle, çocuklara geri dönüşüm bilincini kazandırmak amacıyla hazırlanan Dobidob Eğitim Otobüsü projesinin tanıtımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gaziemir İzmir Ticaret Odası İlk ve Ortaokulu'nda yapıldı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve birçok yetkili katıldı.

Başkan Tugay, “Bu otobüs farkındalık yayacak, iyiliği çoğaltacak. Çocuklarımız sadece eğlenerek öğrenmeyecek, dünyayı koruyarak büyüyecek” dedi. Özgener ise otobüsün özellikle kaynaklara sınırlı erişimi olan çocuklarla buluşacağını vurgulayarak, “Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Abacıoğlu, otobüsün sürdürülebilir bir yaşam için umut simgesi olduğunu belirtti.

ESHOT’tan tahsis edilen otobüs, İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından tasarlandı ve İzmir Ticaret Odası Mimarlık Meslek Komitesi tarafından geliştirildi. Dobidob, oyunla eğitimi birleştiren 5 aşamalı bir deneyim sunarak çocuklara geri dönüşümün önemini öğretmeyi hedefliyor.