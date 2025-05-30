İzmir Büyükşehir Belediyesi, yatırımları plansız şekilde artan ve kurulduğu yer itibariyle doğayı tahrip eden yenilenebilir enerji tesislerinin yer seçimi konusundaki ilke ve esasları yürürlüğe aldı. Meslek odalarının katkılarıyla belirlenen esaslarda, yer seçimleri yapılırken bölgenin insan sağlığı, doğal ve kültürel mirası, su kaynakları, yerleşim alanları, orman ve tarım alanları önceliklendirilecek.İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez kurduğu Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir genelinde sayıları giderek artan yenilenebilir enerji santrali yatırımlarının çevreyi tahrip etmemesi için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.

Rüzgâr santrali, güneş ve biyokütle enerji santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji tesislerinin yer seçiminin bütünsel planlamadan uzak, yerel halkın ihtiyaçları ve çevresel etkileri gözetmeksizin yapılmasıyla oluşan tahribatı engellemek amacıyla hazırlanan ilkeler yürürlüğe girdi. Mevzuat ile uyulması gerekli ilkeler, konunun tarafı meslek odalarının katılımıyla ele alınarak hazırlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısında yürürlüğe giren “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esaslar” ile yapılmış olan, planlanan ve kapasite artırımı ile gündeme gelen yenilenebilir enerji yatırımlarının kırsaldaki ekosistem üzerinde oluşturduğu baskının önüne geçilecek. İzmir’in doğal ve kültürel mirası, ekosistem açısından hassas bölgeler, orman ve tarım alanları, su kaynakları ve yerleşim alanlarını koruyacak mevzuat, İzmir’in doğal yaşamını, insan sağlığını, tarımsal üretimini ve kültürel yaşamını güvence altına almış olacak.

MESLEK ODALARININ KATILIMIYLA HAZIRLANDI

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı yaklaşımla gerçekleştirilen çalışmada, yenilenebilir enerji tesisleri için yer seçiminin bilimsel ve veriye dayalı bir karar alma süreci ile yapılması sağlanacak. Aynı zamanda doğru kaynak kullanımıyla çevresel etkilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor. İzmir’deki yatırımların, bölgenin taşıma kapasitesinin belirlenerek bir planlama çerçevesinde yapılması planlanıyor.