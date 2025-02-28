Bornova Belediyespor’un İzmir 4’üncüsü olan U16 ve U18 basketbol takımları, büyük bir başarıya imza atarak bir üst aşamaya yükseldi.İZMİR (İGFA) - U16 takımı, 24-28 Mart tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası’nda mücadele edecek. U18 takımı ise 4-6 Mart tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Bölge Şampiyonası’nda yer alarak, grubunu ilk sırada tamamlayıp Anadolu Şampiyonası’na katılmak için sahaya çıkacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan antrenmanı ziyaret ederek genç sporculara moral verdi. Sporculara baklava ikram eden Başkan Eşki, antrenör ve teknik ekibe de teşekkür etti.

BAŞKAN EŞKİ: “BORNOVA’NIN ADINI TÜRKİYE’YE DUYURACAKSINIZ”

Bornova’nın altyapıya verdiği önemi vurgulayan Başkan Ömer Eşki, bir araya geldiği genç sporculara; “Sizler bu şehrin gururusunuz. Bugün burada sadece maçlara hazırlanmıyorsunuz, aynı zamanda Bornova’nın spor kültürünü, centilmenliğini ve azmini Türkiye’ye taşıyorsunuz. Sahada sadece kazanmak için değil, Bornova’yı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğinize inanıyorum. Belediye olarak her zaman yanınızdayız, siz yeter ki hedefinize odaklanın” diyerek seslendi.

Teknik heyet ve sporcular, Başkan Eşki’ye destekleri için teşekkür ederek şampiyonluk yolunda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

BORNOVA’NIN GENÇ YETENEKLERİ HEDEFE KİLİTLENDİ

✔ U16 Takımı: 24-28 Mart / Anadolu Şampiyonası - Sivas

✔ U18 Takımı: 4-6 Mart / Bölge Şampiyonası - Afyonkarahisar

Şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Bornova Belediyespor’un genç yetenekleri, hem Bornova’yı hem de İzmir’i en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkacak.