İzmit Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali, bu yıl 13. kez düzenlenerek kültür ve sanat dolu günlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eylül 2025’te gerçekleşecek olan festival, 25 ülkeden gelen sanatçıların ve dans topluluklarının katılımıyla uluslararası bir kimlik kazanacak.KOCAELİ (İGFA) - Festival, İzmit’in simgesi olan pişmaniyeyi uluslararası alanda tanıtmayı sürdürecek. Geleneksel pişmaniye çekim gösterileri, tatlı atölyeleri ve pişmaniye üreticilerinin sunumlarıyla, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatılacak. Pişmaniyenin yanı sıra gastronomi etkinlikleri, söyleşiler ve interaktif atölyelerle festivalin kültürel yönü de ön planda olacak.

25 ÜLKEDEN SANATÇILAR VE DANSÇILAR İZMİT’TE BULUŞACAK

Bu yılki festivalin en dikkat çeken noktalarından biri, 25 farklı ülkeden sanatçı ve dansçının İzmit’e gelerek performans sergileyecek olması. Festival kapsamında düzenlenecek dans ve müzik etkinlikleri, dünya kültürlerini İzmit’te buluşturacak. Sahne alacak uluslararası gruplar, geleneksel dans gösterileriyle festivale renk katacak.

FESTİVALDE IGF OSCARLARI ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

Bu yıl İzmit, Uluslararası Folklor Birliği (IGF) Oscarları Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaparak büyük bir organizasyona imza atacak. Kültürel başarıları ve sanata katkıları ödüllendiren bu prestijli tören, ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilecek. 25 ülkeden temsilcilerin katılacağı bu etkinlik, festivalin uluslararası alandaki önemini artıracak.

KÜLTÜR VE SANATI BULUŞTURAN FESTİVAL, EYLÜL’DE

İzmit Belediyesi, uluslararası festivallerle kültürel ilişkileri güçlendirirken, Sanat Akademisi’nin 2023 yılında IGF Gold Star Ödülü’ne layık görülmesi, kentin sanata ve kültüre olan katkılarının uluslararası alanda da kabul gördüğünü göstermişti. 2023 yılında IGF Başkanı Dorel Cosma tarafından takdim edilen ödül, İzmit’in kültür sanat alanındaki başarılarını perçinlemişti.