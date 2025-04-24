Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen futbol turnuvasında minik sporcular, sportmence mücadele etti.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli İzmit Belediyesi, 23 Nisan coşkusunu kentin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutladı. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü de etkinlikler kapsamında, Marmara Park Halı Saha Tesisleri’nde minik takımlar arasında futbol turnuvası düzenledi.

5 TAKIM KATILDI

Sporseverleri bir araya getiren turnuvaya Kocaelispor, Beşiktaş, Galatasaray, Altınordu ve Hamburg futbol okulları katıldı. Turnuva sonunda Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, küçük sporculara madalyalarını takdim etti. Kulüpler ve aileler etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.